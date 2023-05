Milan, ritorno di fiamma sul mercato: gioca in Premier League!

Il Milan comincia a guardare alla prossima stagione e al calciomercato estivo, secondo il Corriere dello Sport infatti i rossoneri sono ritornati di forza sull’esterno francese Allain Saint Maximin, attualmente in forza al Newcastle, vecchio pallino della dirigenza milanista.

Chi è Allain Saint Maximin

L’esterno francese classe 1997 è uno dei giocatori più in voga per questa prossima sessione di calciomercato che nel sorprendente Newcastle di questa stagione ha fatto difficoltà a trovare lo spazio che ha sempre avuto nei precedenti anni. I suoi primi passi nel professionismo li muove al Saint Etienne prima di provare l’esperienza tedesca all’Hannover (senza particolare fortuna). Nella stagione 16/17 torna in Francia al Troyes per poi girare nel Monaco ma soprattutto nel Nizza dove esplode definitivamente. Il Newcastle nel 2019 mette gli occhi sul gioiellino francese e lo acquista ponendolo al centro del progetto e dopo due stagioni da assoluto protagonista nell’attuale ha faticato e non poco a trovare lo spazio da titolare, diventando per molte volte una “riserva di lusso”.