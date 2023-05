Il pranzo sospetto di Maldini e Massara: novità di calciomercato in arrivo?

Un pranzo sospetto, questa la notizia lanciata da Gianlucadimarzio.com, quella di Maldini e Massara assieme ad un presidente di un club argentino.

Si è recato a Milano infatti il presidente del club argentino River Plate, Jorge Pablo Brito. Il presidente del club avrebbe difatti prima assistito alla semifinale di ritorno di Champions League Inter-Milan, e nei giorni a seguire avrebbe incontrato la dirigenza del Milan e non solo.

Si parla di un pranzo consumato dal presidente assieme alla coppia Paolo Maldini e Frederic Massara, secondo Gianlucadimarzio.com. Pranzo che probabilmente ha visto come argomento centrale il calciomercato per i due club. Potrebbe essere un mercato in uscita pieno quello del Milan con trattative iniziate, oppure vorrebbero attingere dal club argentino per qualche talento inesplorato.

Non solo Milan, Pablo Brito infatti avrebbe incontrato anche la dirigenza del Monza e Adriano Galliani.

Incursione in terra italiana quindi, e lombarda, per il patron del River Plate, che a quanto pare avrebbe trovato interesse nella Serie A per il proprio calciomercato.