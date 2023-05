Milan-Sampdoria, quattro rossoneri diffidati a rischio Juventus

Dopo la delusione Champions League, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere di nuovo in campo contro la Sampdoria, allenata dall’ex centrocampista nerazzurro Dejan Stankovic. I blucerchiati sono automaticamente retrocessi, ma ciò non vuol dire che sta sera proveranno a tenere alta la bandiera e fare uno sgambetto ai rossoneri.

Milan che è chiamato al risultato e a portare a casa i tre punti in chiave Champions: il quarto posto dista 5 punti, ma le ultime tre giornate di Campionato possono cambiare le carte in tavola, così come il discorso Juventus, a rischio penalizzazione.

Quattro diffidati in casa Milan a rischio Juventus

Nella penultima giornata di Serie A, il Milan affronterà la Juventus fuori casa: all’andata finì due a zero per i rossoneri. In entrambe le squadre l’entusiasmo è basso, complice l’uscita dalle rispettive competizioni europee, ma una partita come questa sarà sicuramente motivo per rialzare la testa.

Kalulu Kjaer Milan diffidati

I ragazzi di Stefano Pioli, che sta sera affronteranno la Sampdoria, dovranno stare attenti ai cartellini gialli, in particolare quattro giocatori: Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega ed Ante Rebic. I quattro rossoneri, infatti, in caso di ammonizione contro i blucerchiati, salteranno la sfida contro i bianconeri.