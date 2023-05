Milan, senza Champions Maldini in discussione? Il punto sulla situazione

Sconfitta per il Milan nell’Euroderby con i cugini dell’Inter in Champions League. Una brutta prestazione, squadra mai pericolosa. L’eventuale mancato quarto posto in Serie A (Milan a -4 dalla zona Champions con 3 partite a disposizione) porterebbe gran parte della dirigenza e della squadra in discussione. La prima figura sotto ai riflettori sembrerebbe proprio Paolo Maldini.

Maldini in bilico? La proprietà riflette

Dopo il tardivo rinnovo di contratto dello scorso giugno, era tornato il sereno in casa Milan tra Maldini e la società. Secondo La Gazzetta dello Sport, RedBird, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha già messo nel mirino Paolo come uno degli indiziati principali. Visioni diverse, parole forti e risultati in bilico hanno reso incerto il futuro del direttore tecnico dei rossoneri.

Intervista Maldini post Inter

L’ex difensore e numero 3 del Milan, non si fa però intimorire. Nelle interviste rilasciate ha annunciato la necessità di investire da parte della proprietà. Stupisce il passaggio in cui cita il veto di Cardinale su Paulo Dybala, veto che pare, però, non esserci effettivamente. Non risulta nessuno stop dall’alto alla trattativa da parte di Cardinale che lasciò libertà di manovra.

Mancano solamente tre partite ed i rossoneri sono chiamati alla rimonta Champions, vincendole tutte. Dopo si faranno i conti e vi sarà una nuova partita, questa volta dietro la scrivania. Maldini nuovamente in bilico.