Milan, si infiamma il mercato: passi concreti per un centrocampista dalla Premier!

Il Milan dopo l’eliminazione in Champions League inizia a guardare al futuro e con la sessione di mercato estiva quasi alle porte iniziano le prime voci. Il giornalista Fabrizio Romano sui social ha scritto nella giornata odierna di un interessamento da parte del Milan su Ruben Loftus Cheek del Chelsea.

L’obiettivo del Milan

La rivoluzione del Milan parte dall’inserimento di una casella nel centrocampo e il nome più in voga è quello di Ruben Loftus Cheek. Il classe 1996 con un vita nel Chelsea è il nome caldo per la mediana di Stefano Pioli. Per l’inglese una carriera in Premier League con le maglie di Crystal Palace e Fulham (in prestito) e quella del Chelsea dove ha raccolto oltre 90 presenze e una manciata di gol.