Milan, la squadra all’Hotel Melià: assente Leao?

Dieci ore, mancano dieci ore alla super sfida di Champions League tra Milan e Inter. Euroderby in semifinale, come ben vent’anni fa, quando ad avere la meglio furono i rossoneri.

Sembra sia passata un’eternità, ma vent’anni non sono un’eternità. A onor del vero non sono neanche pochi, ma che fosse un altro calcio non c’è dubbio.

Milan e Inter ancora di fronte l’una contro l’altra, di nuovo in Europa, a riprendersi la scena nel calcio che conta. I rossoneri la dove storicamente hanno fatto più che bene, i nerazzurri la dove sono stati gli ultimi a festeggiare la vittoria finale, tra le italiane.

Allora che abbia inizio questo lungo pre partita, tra tanti dubbi e incertezze. In casa Milan la più grande incertezza ha un nome e un cognome: Rafael Leao.

Infatti, dopo l’infortunio in campionato contro la Lazio sabato, il talento portoghese non è sicuro di poter essere disponibile questa sera, ma c’è ancora qualche speranza.

Milan al Melià: non c’è Leao

Stando a quanto appreso da Sky Sport, il Milan è arrivato all’Hotel Melià, sede del ritiro facoltativo.

Sull’autobus rossonero, però, non c’è Rafael Leao. Niente di preoccupante, ad ora, ciò non significa, infatti, che sia sta già presa la decisione di non convocare l’esterno portoghese.

Semplicemente, il giocatore non si è unito ai compagni perché è a Milanello e sta svolgendo il provino decisivo per capire se potrà prendere parte alla partita di stasera.

Ore di attese in casa Milan, dunque.