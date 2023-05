Milan, svelata la nuova maglia: negli USA è già in vendita

Mentre il Milan si prepara all’ultimo mese di stagione, dall’altra parte del mondo si guarda già alla prossima. Infatti nello store Puma di New York è iniziata la vendita della prima maglia dei rossoneri per il 2023/24. Divisa che ha subito alcune modifiche con un cambio di stile radicale, si è virato sempre sui tradizionali colori sociali, rosso e il nero, ma in un design totalmente nuovo e inedito.

Foto: Calcio e Finanza/Milan Club NYC

La nuova maglia

La prima modifica è sulle strisce, la maglia della prossima stagione infatti presenta il rosso e il nero che si alterneranno andando a creare un movimento a freccia verso il basso. Il retro invece rimane totalmente rosso tranne nello spazio dello sponsor WeFox che riprendere il design della parte anteriore. Mentre è confermata la presenza sulla divisa degli sponsor FlyEmirates e BitMex