Sorpresa Milan, Tonali verso la convocazione con la Nazionale U21

Oggetto di contesa tra due nazionali, Sandro Tonali. Se le convocazioni stabilite da Mancini per le finali di Nations League sono infatti ormai alle porte, con considerazione del centrocampista rossonero nella lista della Nazionale A, non si potrebbe in realtà escludere un posto per Tonali anche all’interno dell’Under 21.

Una situazione che comporterebbe così una sua mancanza inaspettata per la stessa Nazionale, vista la possibile presenza del giocatore del Milan nella formazione degli azzurrini.

Una sorpresa tra i convocati di Mancini per la Nations League: Tonali verso l’Under 21

Tonali, Milan

Come riferito anche da Calciomercato.com, ci potrebbe essere così una sorpresa tra i convocati di Mancini, che dovrebbe decidere domani chi dovrà giocare in Olanda a giugno.

L’Under 21 potrebbe in ogni caso puntare a conquistare il titolo di campioni d’Europa grazie anche alla presenza di Tonali.

Il centrocampista dovrebbe così giocare in Romania e Georgia, nel girone con Norvegia, Francia e Svizzera.