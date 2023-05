Openda-Milan, avanti tutta: svelata la richiesta del Lens!

“Se un grande club verrà per uno dei nostri giocatori, parleremo con lo staff e saremo preparati. Non abbiamo sempre il controllo su quelle cose. Se arrivano le grandi squadre per i nostri giocatori o per i membri dello staff, non c’è molto che possiamo fare“.

Così il presidente del Lens, Joseph Marie Oughourlian, aveva parlato alcuni giorni fa svelando quello che sarebbe potuto essere il futuro delle due stelle del suo club: Seko Fofana e Lois Openda.

Il secondo, in particolare, sarebbe nel mirino del Milan da diverse settimane, e rappresenterebbe il prototipo ideale di centravanti da alternare ad Olivier Giroud.

Milan, proseguono i dialoghi per Openda: il Lens chiede 35 milioni!

Trattativa tutt’altro che facile, soprattutto vista la richiesta economica del club francese – circa 35 milioni di euro – ma l’intenzione è quella di limare le cifre con il dialogo.

Openda Milan Lens

La cifra, riportata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non spaventa la dirigenza rossonera che ha individuato nell’attaccante belga il rinforzo ideale per il reparto avanzato.

Intanto Openda, dopo aver segnato il 20esimo gol della sua stagione, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita di Lens-Ajaccio: “Il futuro? Non è detto che quel che si legge sui media sia vero, io sono concentrato sul Lens, poi vedremo che cosa succederà“.