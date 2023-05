Scaroni esalta il Milan: “L’ultima volta è successo nel 2006”, poi lancia un messaggio al Napoli

Dopo il finale al cardiopalma contro la Roma all’Olimpico, il presidente del Milan, Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport.

Intervistato ai microfoni di Radio Anch’io Sport Scaroni ha elogiato il suo Milan, parlando di risultati positivi sia a livello sportivo che a livello economico:

“Sono diventato presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Siamo arrivati in Europa League nel 2019-20, in Champions League nel 2020-21, la scorsa stagione abbiamo vinto il campionato e ora, dopo tanti anni, siamo in semifinale di Champions”

Più nello specifico riguardo i conti del club:

“Possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi, ma anche dei risultati economici che cominciano a darci anche soddisfazioni. Sono dell’idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi. L’obiettivo di quest’anno è di avere un bilancio in attivo. Ci è aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni. I nostri ricavi crescono, spero proprio sia l’anno in cui le nostre cifre saranno positive. L’ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molti anni fa”

In conclusione, elogia il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis:

“Ha avuto dei risultati fenomenali da entrambi i punti di vista. Sportivi ma anche economici, ha fatto una campagna acquisti la scorsa estate in cui ha incassato e non ha speso. Ha fatto degli acquisti formidabili, ha un allenatore bravissimo, faccio i complimenti ad Aurelio De Laurentiis, è lui che ha gestito tutta questa operazione, a partire da quando ha comprato il Napoli tanti anni fa, nel momento in cui era relegato intorno al fallimento”

Un’annata positiva per il Milan sta per volgere al termine, e soltanto coi risultati di queste ultime gare fondamentali sapremo se sarà coronata o meno da un successo inaspettato contro ogni pronostico: La finale di Champions League.