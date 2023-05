Pioli: “Krunic e Messias tornano con l’Inter”, poi la rivelazione su Leao

Stefano Pioli a Milan TV prima della trasferta di La Spezia ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. Mentre per Bennacer c’è poco da fare, in vista del ritorno di Champions League contro l’Inter l’allenatore emiliano rivela di avere delle sensazioni molto positive su Rafael Leao, Krunic e Messias.

Le parole di Pioli

Pioli fa capire che in questi quattro giorni il Milan si gioca il tutto per tutto e serve la squadra più al completo possibile, mentre per Bennacer non ci sono speranze, per gli altri sembra esserci uno spiraglio di luce: