Pioli: “Spezia e Inter decisive per noi”, poi la risposta su Leao

Oggi il Milan di Stefano Pioli, reduce dall’amara sconfitta nell’euroderby di mercoledì, affronterà lo Spezia. Per il Milan sarà importante vincere per continuare a sperare in un posto in Champions League la prossima stagione, visto anche lo stop della Lazio, in casa, contro il Lecce.

Lo Spezia non vince in campionato dal 10 marzo, quando ha battuto l’Inter 2-1, in casa. Un lunghissimo periodo di difficoltà, in una fase cruciale della stagione, che potrebbe mettere a rischio la permanenza in Serie A dei liguri in vista della prossima stagione.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli

Sulla nuova posizione di Origi:

Giocherà a sinistra con Rebic punta centrale.

Stimolare la testa dei giocatori?

Non serve è il momento clou della stagione.

Rinnovo Leao?