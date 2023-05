Pioli ammette: “Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibiilità”, poi il messaggio sul Derby

Alle ore 18 è iniziata allo Stadio Alberto Picco Spezia-Milan, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Rossoneri chiamati a vincere dopo la pesante sconfitta in semifinale di Champions League contro l’Inter per 2 a 0. Partita importante anche in ottica classifica con Il Diavolo che con una vittoria sorpasserebbe momentaneamente i cugini nerazzurri, impegnati stasera contro il Sassuolo.

Partita finita sul 2 a 0 con le reti di Przemyslaw Wisniewski al 75esimo minuto e di Salvatore Esposito all’85esimo.

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post-partita di Spezia-Milan ai microfoni di DAZN:

Mancata continuità durante la gara. È un peccato non essere stati pericolosi, abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Martedì giocheremo una partita in cui potremo fare la storia, nelle ultime prestazioni non siamo stati all’altezza del nostro livello, abbiamo dimostrato di giocare molto meglio.

È normale che la Champions ce l’abbiamo in testa e che siamo rimasti delusi, ma questa era una partita importante per il nostro campionato. Questa sconfitta ci complica il nostro percorso in Serie A e significa che martedì dovremo fare una grande partita, non avremo grandissime altre occasioni. Dobbiamo credere di avere le qualità per battere l’Inter e rimettere in discussione il passaggio del turno.

I tifosi ci hanno spronato per dare tutto il massimo, è una grossa sfida e un obiettivo.

Quattro giorni prima della parttia di andata, avevamo giocato una grande partita contro la Lazio. La partita dovrà essere molto simile rispetto a quanto creato nel secondo tempo. Novantacinque minuti sono lunghi e dobbiamo crederci.

Non avere al completo i giocatori più forti per queste sfide di alto livello, è un peccato. Dobbiamo ritornare a giocare al nostro livello.

Oggi ci sono rimasti a casa i giocatori che non erano in grado di giocare ma stiamo facendo di tutto per recuperarli per martedì. Dovevo cercare di dosare le energie.

Leao dal 1′? Credo e spero di sì