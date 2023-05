Milan-Sampdoria, le probabili scelte di Pioli: due titolarissimi a rischio!

Dopo l’uscita di scena dalla Champions League, contro l’Inter, il Milan si prepara alla volata finale in Serie A per conquistare l’Europa.

Sabato, ore 20:45, a San Siro andrà in scena la terzultima gara di campionato contro la Sampdoria. La qualificazione in Champions League è una lotta serrata e tutto si deciderà fino all’ultima giornata. Dopo la sconfortante uscita di scena dall’Europa per mano dell’Inter il Milan ha tre gare a disposizione per centrare l’obiettivo Champions League e mettersi alle spalle una stagione decisamente altalenante.

Le scelte di Pioli

I tre punti sono l’obiettivo imprescindibile e senza altre gare a disturbare il calendario del Milan, ora, Pioli dovrà agire in maniera molto intelligente. Giroud potrebbe riposare, al suo posto pronto Rebic dal primo minuto come punta centrale. Ballottaggio anche per Leao a sinistra con Origi. Il belga difatti nelle ultime gare disputate in quella posizione ha fatto intravedere qualcosa in più rispetto al suo solito.

In difesa spazio a Kjaer affiancato da Tomori, con Theo e Calabria sulle fasce. A centrocampo Krunic e Tonali con Diaz sulla trequarti e spazio per Saelemaekers a destra. Indisponibile Thiaw per squalifica.

Sono diffidati infine Kjaer, Pobega, Rebic e Kalulu.