Inter-Milan, squadra a Milanello: svelato il programma dei rossoneri

Alle 21:00 scenderanno in campo Inter e Milan per la semifinale di ritorno di Champions League. È stato svelato da Sky Sport 24 il programma odierno del Milan che porterà alla semifinale di ritorno di Champions League.

Sarà un dentro o fuori, tutto o niente per il Milan. Questa sera al San Siro la squadra di Stefano Pioli dovrà disputare una delle gare più importanti degli ultimi anni della la storia rossonera.

Secondo Sky Sport 24 per il Milan, che è in ritiro a Milanello da ieri sera, il programma vedrà la squadra riposarsi fino alle 17:30, orario in cui è stabilito il pasto pre gara. In seguito, alle ore 18:00, si terrà la riunione tecnica pre gara.

Alle ore 18:40 invece è prevista la partenza del pullman della squadra rossonera verso San Siro.

Sarà questo dunque, il programma che accompagnerà il Milan sul prato di San Siro alla partita più importante della stagione contro i cugini rivali nerazzurri per rimettersi in gioco.