Razzismo durante Valencia-Real Madrid, anche Leao prende posizione: il messaggio per Vinicius

Chi pensa che il problema del razzismo negli stadi non esista probabilmente dovrebbe fare i conti con la realtà. Infatti oggi è arrivata l’ennesima prova che la questione esiste, è reale ed è uno dei temi principali del nostro tempo. Non possiamo continuare a nascondere la testa sotto la sabbia.

Razzismo, Leao si schiera con Vinicius

Quello che è successo oggi in Valencia-Real Madrid è al di fuori dalla logica di una civiltà civile, così come ciò che è successo nello Stivale a Lukaku e Vlahovic. Il bersaglio è stato ancora una volta Vinicius Jr, da tempo immemore sfogo per imbecilli.

Nel caso particolare i tifosi del Valencia hanno lanciato insulti a sfondo razziale nei confronti dell’ala del Real. Infatti, considerata la situazione, la partita è stata stoppata per circa 10 minuti, terminando in rissa, proprio con Vinicius espulso.

FOTO: Leao

Di conseguenza Rafael Leao ha deciso di schierarsi a difesa di Vinicius Jr, così come hanno fatto i giocatori del Real, con Ancelotti in testa a tutti. Il giocatore del Milan ha postato una storia su Instagram con l’emoticon del pugno nero. Il messaggio dei giocatori è molto chiaro: basta. Ora sta a chi siede dall’altro lato delle transenne.