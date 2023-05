Leao ad un passo dal rinnovo con il Milan: le date probabili!

Il Milan dovrà compiere degli importantissimi sprint finali in queste ultime settimane. La buona riuscita della qualificazione alla prossima Champions League, magari la vittoria della suddetta coppa nel corso di questa stagione e indubbiamente c’è da concretizzare il rinnovo di Rafa Leao.

Il giocatore portoghese ha accettato l’offerta del Milan con prolungamento del contratto di cinque anni fissati a 7 milioni di euro netti a stagione. A sbloccare la situazione è stato il Lille, ex squadra di Leao, che ha deciso di pagare i 22 milioni di euro allo Sporting Lisbona, sua prima squadra, per via della rescissione unilaterale del giocatore portoghese da quella che era all’epoca la sua squadra.

Firma vicina

Secondo la Gazzetta dello Sport la firma è vicina. Oggi si lascia che sia il campo a parlare, tralasciando le questioni di mercato, ma l’idea del Milan è quella di portare la firma del portoghese sul contratto rossonero prima del sentito derby d’Europa contro l’Inter, e da domani ogni giorno può essere quello decisivo.

Come detto Leao ha accettato la proposta del Milan, si aspetta la buona riuscita totale della regolazione dei conti tra Lille e Sporting Lisbona per assicurarsi le prestazioni del talento portoghese anche per i prossimi anni.