Le scelte di Pioli fanno discutere: l’incredibile dato sulla formazione titolare!

Il Milan ha perso nuovamente punti contro un avversario sulla carta abbordabile. Infatti, nel turno infrasettimanale casalingo contro la Cremonese, i rossoneri hanno pareggiato per 1-1. A far discutere – per l’ennesima volta – sono le scelte di Stefano Pioli nelle partite non di cartello. Infatti, ieri sono scese in campo tante riserve, che hanno steccato nuovamente la prestazione. Un dato, però, preoccupa particolarmente.

Il Milan aveva in campo solo dodici gol, così come la Cremonese

Come riportato da Cronache di Spogliatoio, la formazione titolare schierata ieri sera da Stefano Pioli ha realizzato nel complessivo solo dodici gol in campionato, con capocannoniere Brahim Diaz a cinque. Questo numero corrisponde alle reti realizzate dalla formazione messa ieri in campo dalla Cremonese. Il dato riportato fa molto riflettere anche in ottica futura, con una panchina che nella prossima stagione dovrà essere per forza più efficiente.