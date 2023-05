Theo Hernandez da record: con il gol di ieri domina una speciale classifica

Giornata di scarico in casa Milan dopo la partita di ieri contro la Lazio di Maurizio Sarri dove i rossoneri sono usciti vincitori da un San Siro ancora gremito di tifosi accorsi per sostenere il “Diavolo” in quello che è il momento più importante della stagione, e oggi inoltre dovrebbero arrivare anche ulteriori notizie sulle condizioni di Rafael Leao.

La vittoria di ieri ha sicuramente ridato molta fiducia all’ambiente anche per il come è arrivata con i rossoneri che hanno subito perso il loro top player ma nonostante ciò hanno tirato fuori una grande prestazione riuscendo addirittura a non concedere alcun tiro nello specchio della porta ai biancocelesti.

Nel pomeriggio di San Siro a rubare la scena è stato sicuramente Theo Hernandez che ha sfornato una prestazione enorme condita da un gol sensazionale, che gli è valso i complimenti del suo “compagno di fascia” Leao e la vetta in una speciale classifica.

Theo Hernandez da urlo, diventa il primo in una speciale classifica

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino francese, da quando è arrivato al Milan, è il difensore che ha segnato più gol in seguito a una progressione palla al piede in Serie A con 7 reti messe a segno.

Andreea Mariotti