Tomori ancora snobbato da Southgate: la decisione fa discutere

In vista della prossima pausa Nazionali, che si svolgerà dopo la fine dei campionati, i commissari tecnici delle Nazionali europee stanno cominciando a diramare gli elenchi dei giocatori che vi parteciperanno.

Anche CT dell’Inghilterra Gareth Southgate ha diramato l’elenco dei 25 convocati che affronteranno le gare di qualificazione a EURO 2024 contro Malta il 16 giugno e Macedonia del Nord il 19. Ancora una volta, come ai Mondiali, spicca l’esclusione di Fikayo Tomori.

Le convocazioni dell’Ingilterra

Di seguito i convocati scelti da Gareth Southgate:

Portieri: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).



Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).



Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham).



Attaccanti: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Callum Wilson (Newcastle).

Tomori ancora escluso dall’elenco dei convocati

FOTO: Fikayo Tomori

Per il difensore rossonero un’altra esclusione, che conferma la poca stima nei suoi confronti dell’allenatore inglese. Stessa sorte è toccata all’attaccante della Roma Tammy Abraham, anche lui è fuori dalla lista dei convocati come al Mondiale in Qatar.