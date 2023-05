ULTIM’ORA – Leao ha firmato il rinnovo: i dettagli dell’accordo

Le note positive in casa Milan nella giornata di oggi sono state realmente poche con l’ambiente che è abbattuto per il risultato di ieri sera e che ha perso per il resto della stagione un perno del centrocampo come Ismael Bennacer.

Le possibilità di passaggio del turno rimangono visto che c’è ancora tutta una partita da giocare, e i rossoneri sperano di poter contare sul talento e sulla classe del loro fuoriclasse Rafael Leao.

Nel mentre però c’è una notizia che potrebbe scuotere l’ambiente e infondere energia positiva: il rinnovo della stella portoghese.

Leao firma con il Milan, i dettagli

Il noto insider di calciomercato Fabrizio Romano ha confermato la firma sul nuovo contratto da parte di Leao rivelando i dettagli del nuovo accordo tra il portoghese ed il club rossonero.

Rafa firmerà il nuovo contratto che scadrà nel 2028, ci sarà una clausola rescissoria di 175 milioni e il nuovo stipendio sarà di 5 milioni di euro all’anno.

Grande notizia quindi per l’ambiente rossonero, in un periodo tutt’altro che felice.

