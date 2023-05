Il Milan pensa ancora a Zaniolo, spunta un retroscena con Maldini!

La vicenda Nicolò Zaniolo al momento di quello che fu l’addio alla Roma, ha portato a parecchi scossoni sul mercato, compreso al Milan e il suo ds Maldini.

A Gennaio Zaniolo dopo aver lasciato la Roma aveva ricevuto alcune proposte, soprattutto estere. Oltre alla sua squadra attuale, il Galatasaray, anche Bournemouth e addirittura il Barcellona, ma anche il Milan era interessata al talento azzurro.

Attualmente Zaniolo ha un contratto che andrà in scadenza nel 2027 con la squadra turca, e percepisce 3.5 milioni di euro netti più bonus. Tuttavia se il Galatasaray non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, e attualmente si trova al primo posto della Super Lig, Zaniolo potrebbe essere di nuovo in cerca di una nuova sistemazione.

Il retroscena Maldini-Zaniolo

Il Milan quindi, al momento dell’addio di Zaniolo alla Roma, era interessata all’acquisto del giocatore italiano. Secondo Calciomercato.com dopo la scelta dell’ex Inter e Roma di andare in Turchia, Maldini avrebbe scambiato qualche messaggio con Zaniolo, ringraziandolo per aver atteso il Milan rifiutando altre proposte e aprendo uno spiraglio per la sessione di mercato estiva.

La clausola del calciatore è di 35 milioni di euro, il Milan ci pensa e rimane comunque sull’attenti per il futuro.