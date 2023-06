Alisha Lehmann, bellezza spaziale: il suo sguardo ti fulimerà (FOTO)

Alisha Lehmann è una delle calciatrici più note al mondo, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per la sua bellezza senza eguali.

Purtroppo non la vedremo in campo ai prossimi Mondiali di calcio femminile, al via in Australia e Nuova Zelanda il prossimo 20 luglio. Per sfortuna sua e di tanti tifosi e tifose, la Svizzera non è riuscita a qualificarsi alla fase finale del torneo, e così Alisha Lehmann non sarà in campo nei prossimi mesi. La calciatrice dell’Aston Villa però si consola pensando ad altro, grazie a una carriera che, anche al di fuori dell’ambito strettamente sportivo, sta andando a gonfie vele.

In questi anni, la 24enne nativa di Tagertschi si è affermata come una delle calciatrici più note al mondo. Un po’ per le sue prestazioni in campo, questo è ovvio, ma non soltanto per queste. Attaccante dell’Aston Villa, è approdata nella Women Super League (la Premier League del calcio femminile) dopo aver militato, tra il 2015 e il 2018, nello Young Boys. In Inghilterra ha vestito prima la maglia del West Ham, e poi quella dell’Everton, ma dal 2021 gioca per il club di Birmingham.

Nell’ultima stagione ha segnato 6 gol in 31 partite, realizzando la miglior annata in termini realizzativi dal suo esordio nel campionato inglese, nel 2018/2019. Oltre a questo, è anche la giocatrice con più presenze nell’Aston Villa dell’ultima stagione, alla pari con Maz Pacheco. Un anno sicuramente positivo, che ha visto le Villans chiudere in quinta posizione in classifica, il loro miglior piazzamento di sempre. Oltre a questo, la squadra di Alisha Lehmann ha anche raggiunto i quarti di finale di Coppa di Lega e la semifinale di FA Cup.

Alisha Lehmann: calcio e sguardo seducente

Stagione finita in positivo, almeno con il proprio club, e alla bella Alisha Lehmann non resta che godersi il meritato riposo in vista della prossima annata. Niente da fare per l’accesso ai Mondiali con la sua Svizzera, nazionale con cui ha giocato 38 partite segnando 7 reti. Nel frattempo che attende di partire per le vacanze, l’attaccante elvetica si dedica ad altri lavori, come quello di modella e testimonial pubblicitaria. Su Instagram ha infatti pubblicato nuove foto che non sono sfuggite all’attenzione dei fan.

Provocante, con body nero e pantaloni argentati, Alisha Lehmann seduce con i suoi occhi color ghiaccio, mentre al collo porta una collana del marchio MJ Jones. D’altronde, il lavoro come modella le permette di arrotondare uno stipendio che, pur giocando nel campionato inglese, non è certo nemmeno vicino a quello dei colleghi maschi. La calciatrice dell’Aston Villa cura molto la sua immagine e la sua comunicazione sui social, non a caso il suo profilo Instagram vanta addirittura 13,5 milioni di follower.