Non solo Loftus-Cheek, altro colpo a centrocampo per il Milan

Il Milan dopo l’addio di Sandro Tonali è alla ricerca di un centrocampista da inserire nel proprio organico. Si continua a lavorare per un centrocampista de LaLiga.

Dopo gli addii di Maldini e Massara come uomini mercato del Milan, è arrivato anche l’addio di un top player come Sandro Tonali. Il centrocampista italiano ha già definito l’accordo per trasferirsi al Newcastle come i rossoneri, e dunque ora si attende solamente l’ufficialità da parte dei club.

Adesso la dirigenza del Milan dovrà fare di tutto per non far rimpiangere Tonali. Si lavora per portare a Milano un centrocampista del campionato spagnolo.

Il Milan lavora per Musah: si discute con il Valencia

Con la cessione di Sandro Tonali il Milan si ritrova con un vuoto importante da coprire a centrocampo, visto anche l’infortunio che terrà fuori a lungo Bennacer. I dirigenti del Milan stanno lavorando su più profili per rinforzare il reparto, ma da diversi giorni si sta spingendo su un determinato giocatore.

Si tratta di Yunus Musah del Valencia, che ormai è uno degli obiettivi di mercato principali del Milan. Come riportato da Fabrizio Romano il Milan è in contatto con il Valencia da lunedì per capire le cifre dell’operazione e provare a limarle. Difatti la richiesta degli spagnoli è di circa 17 milioni di euro più eventuali bonus.

I dirigenti rossoneri continueranno a lavorare con il Valencia per capire i margini dell’operazione e provar ad affondare il colpo per regalare a Stefano Pioli il centrocampista Musah.