Ancora derby di mercato tra Inter e Milan: Marotta tenta un altro “scippo”!

Il Milan è ancora alla ricerca del nuovo attaccante da affiancare a Giroud, ma l’Inter è pronta ad inserirsi nella trattativa.

Dopo aver perso il derby di mercato con l’Inter per Marcus Thuram, il Milan si prepara al secondo round, e questa volta vuole vincerlo. Anche Alvaro Morata infatti è finito nella lista degli acquisti di Beppe Marotta.

Il dirigente nerazzurro ha un debole per l’attaccante spagnolo, avendolo portato già alla Juventus anni fa, ed è pronto a battere la concorrenza rossonera.

Pioli però ha individuato in Morata l’uomo giusto per ovviare alle esigenze del Milan: grandi qualità tecniche, spirito di squadra e conoscenza del campionato italiano. Per questo il tecnico rossonero spinge molto per l’acquisto del centravanti iberico.

La trattativa però si sta facendo sempre più complessa. Difatti, oltre all’interessamento dell’Inter delle ultime ore, bisogna sottolineare anche la concorrenza dell’Al Hilal, pronto ad offrire un ingaggio faraonico al calciatore.

Morata ancora non ha rinnovato con l’Atletico Madrid e, considerando la scadenza del contratto attuale nel 2024, potrebbe partire per una cifra inferiore ai dieci milioni di euro. Milan ed Inter non vogliono farsi sfuggire questa opportunità.

Non solo Morata nei desideri delle milanesi

I due club di Milano si sono sfidati nelle ultime ore anche per Lukaku. L’Inter starebbe pensando ad un ulteriore prestito, ma il Chelsea vuole solo una cessione a titolo definitivo. Proprio per questo il Milan si era inserito nella trattativa, ma il centravanti belga ha rifiutato il trasferimento per amore dei nerazzurri.