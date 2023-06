Calciomercato Milan, assalto a Güler: c’è la richiesta al Fenerbahce

Spuntano vari nomi di giovani promesse per rafforzare la mediana rossonera, tra questi Güler con cui si sta cercando di accelerare la trattativa.

Iniziano ad essere tanti i centrocampisti che non ci saranno il prossimo anno nella rosa di Pioli. Tra gli addi di Tonali, Diaz e Bakayoko e il rientro a metà stagione di Bennacer causa infortunio, il Milan si sta svuotando in mezzo al campo. Per questo la dirigenza rossonera si sta concentrando su questo reparto, con un occhio di riguardo particolare per il giovanissimo Güler del Fenerbache.

Occhi puntati in Turchia ma non solo

Il Milan vuole stringere i tempi per il 18enne Güler. Secondo Tuttosport, c’è stato un contatto significativo tra i rossoneri e il Fenerbache. Si parla di una lettera inviata al club turco per ottenere l’autorizzazione a parlare con il giocatore. Le intenzioni del Fenerbache sembra siano quelle di trattenere il fuoriclasse, il club però dovrà vedersela anche con tutte le altre contendenti, come Ajax, Liverpool e Barcellona.

Il gioiello turco dispone di una clausola rescissoria di 17.5 milioni, ma in caso di intesa tra i club -quello che vorrebbe ottenere il Milan anche attraverso questa lettera- potrebbe abbassarsi la cifra. Sullo sfondo ci sono altri profili seguiti dalla dirigenza meneghina, da Musah del Valencia a Reijnder dell’AZ, fino ad arrivare a Florentino del Benfica.