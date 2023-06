Dal ritiro della nazionale commemorano Berlusconi: i ricordi di Evani e Acerbi

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha sconvolto il mondo del calcio, con tanti giocatori e presidenti che hanno espresso il proprio cordoglio e omaggio. Importanti parole sono giunte anche dal ritiro della nazionale italiana, in particolar modo da Alberico Evani e Francesco Acerbi, entrambi ex Milan con Berlusconi presidente.

Dal ritiro della nazionale ha parlato in conferenza stampa Alberico Evani, in ricordo di Berlusconi: “Oggi è una giornata triste, provo grande tristezza per il presidente Berlusconi. Mi ha dato considerazione e affetto. Se ne va una persona lungimirante e allo stesso tempo riconoscente e generosa. È stato importante per me e i miei compagni al Milan. Ci ha portato dal basso all’alto. Il primo giorno che si è insediato ha detto: “Questa squadra diventerà la prima in Italia, in Europa e nel mondo”.