Braida racconta Berlusconi: il suo rossonero preferito e il colpo mancato

Acquisto più difficile:

“Le difficoltà non arrivavano mai dal presidente: alle persone vicine a lui dava spazio totale. Poi, certo, bisognava rispondere del proprio operato. Guardi, il presidente poteva dirmi qualsiasi cosa. Da lui c’era sempre da imparare. Era un uomo affascinante. Comunque, qualche affare complicato c’è stato. Voleva prendere Borghi, e sono andato fino in Argentina. A Genova, Vialli ci disse di no, perché a Milano non c’è il mare“.