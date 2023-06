Il mercato del Milan passa dalla difesa: un top può partire

Terminata la stagione, è arrivato il momento di gloria delle squadre mercato di Serie A. Sono questi gli attimi in cui si costruisce la squadra per il prossimo anno. Così è anche in casa Milan, riorganizzata dopo la separazione con Maldini.

Calciomercato, Tomori sacrificabile?

È ormai chiaro che il Milan, considerato l’allontanamento di Maldini, non ha intenzione di lasciarsi andare a spese folli di mercato per questa sessione estiva. Il duo Moncada-Furlani prenderà in considerazione solamente le occasioni di mercato per rinnovare la rosa rossonnera.

Inoltre non sono escluse partenze eccellenti per foraggiare il calciomercato rossonero. Infatti, come riportato da SportMediaset, alcuni giocatori di spessore potrebbero partire se dovesse arrivare l’offerta giusta.

FOTO: Tomori

Sempre secondo SportMediaset, il reparto sacrificabile sarebbe quello difensivo. Infatti uno tra Kalulu e Tomori potrebbe partire, se l’offerta dovesse essere ritenuta congrua. In particolare Tomori potrebbe avere un mercato più ampio, con il Milan pronto a lasciarlo partire per circa 30 milioni di euro.