Calciomercato Milan, l’obiettivo è rinforzare la fascia destra: le trattative in corso

Il Milan è una delle società più attive sul mercato. Dopo l’arrivo di Loftus-Cheek, l’obiettivo è migliorare la fascia destra.

Quello della corsia di destra è stato uno dei ruoli in cui il Milan ha riscontrato maggiori problemi durante questa stagione. Proprio per questo motivo la società è alla ricerca di un profilo adatto per migliorare la rosa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Adama Traorè sarebbe uno dei maggiori indiziati per rinforzare gli esterni.

Il calciatore spagnolo, classe 1996, non ha rinnovato il proprio contratto con il Wolverhampton e potrà essere ingaggiato a costo zero. Questo aspetto, unito allo strapotere fisico che caratterizza il calciatore, sono i motivi che hanno portato il Milan ad imbastire la trattativa. La società ha iniziato a discutere con l’agente del giocatore, Jorge Mendes, ma dovrà superare la concorrenza di parecchi club e tra questi c’è anche la Roma.

Gli altri nomi sul taccuino della società

Quello di Adama, ovviamente, non è l’unico nome che interessa al Milan. I rossoneri infatti non mollano la pista Chukwueze. L’esterno nigeriano è legato al Villareal fino al 30 giugno 2024 e vorrebbe lasciare la società spagnola. Gli iberici valutano il calciatore circa 30 milioni di euro e il Milan sarebbe interessato ad acquistarlo e ad occupare con lui l’ultimo slot disponibile per i giocatori extracomunitari. Restano da attenzionare anche i nomi di Pulisic e Singo, che piacciono molto a Pioli.