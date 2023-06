Milan, l’annuncio spiazza i tifosi: “Non sono arrivate offerte”

Stefano Pioli chiede rinforzi. Per ora arrivano soltanto smentite sulla possibile trattativa con uno dei principali obiettivi di mercato: “Non sono arrivate offerte”.

Moncada e Furlani, dopo gli addii nel parco dirigenziale di Maldini e Massara, hanno preso le redini dell’area sportiva del club, e ora hanno un solo obiettivo in vista della prossima stagione: regalare alcuni rinforzi a Stefano Pioli rientrando nel budget economico fornito dalla proprietà di Gerry Cardinale.

Diversi i nomi in lista per ogni reparto: da Nianzou e Chalobah per la difesa, passando per Reijnders e Chukwuemeka a centrocampo, fino ad arrivare alle suggestioni in attacco: uno tra Marcus Thuram e Lois Openda per affiancare Giroud, e Samuel Chukwueze per definire il pacchetto di esterni destri. Proprio per quest’ultimo, però, potrebbero essere arrivati dei risvolti negativi nella trattativa.

Chukwueze-Milan, l’ad del Villarreal smentisce tutto: “Non sono arrivate offerte”

“In questo caso non è ancora arrivata alcuna offerta e lui ha ancora un anno di contratto. Ciò che è chiaro è che se non arriva qualcosa di molto buono, continuerà con noi“, ha affermato l’amministratore delegato del Villarreal Roig Negueroles. L’obiettivo principale del club sarà abbassare ulteriormente il tetto salariale – elevato per gli standard del club – ma nel caso in cui diventasse impossibile farlo, saranno necessarie alcune cessioni illustri, e quindi anche quella di Chukwueze non è da escludere.

Arrivano, dunque, soltanto smentite sul fronte delle entrate per il Milan. Negueroles, come dichiarato nell’intervista concessa ai microfoni di AS, ha confermato la necessità del club spagnolo di effettuare diversi movimenti in uscita per risanare le finanze societarie. Tuttavia, non verrà accettata nessuna offerta ritenuta incongrua al reale valore dei loro giocatori, come nel caso di Samuel Chukwueze.

Il giocatore di origini nigeriane – di proprietà del sottomarino giallo – è da tempo nel mirino dei rossoneri per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di Stefano Pioli. Considerata anche la probabile uscita di Junior Messias, il reparto andrà puntellato. La richiesta minima del Villarreal per Chukwueze è di 25 milioni di euro, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport.

Per i rossoneri non sarà semplice arrivare ad un accordo visto che la cifra è molto alta. Inoltre, il calciatore è anche nel mirino di altre società, come ad esempio l’Arsenal, alla ricerca di un’alternativa valida a Saka. Per i Gunners non sarà un problema accontentare le richieste del Villareal. Il Milan resta alla finestra, in attesa di segnali (ha già incontrato più volte gli agenti in sede).