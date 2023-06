Milan, la sorprendente visione societaria sul futuro di De Ketelaere: la notizia

La prossima sessione di mercato del Milan si prospetta infuocata. Tanti sono i giocatori in uscita e quelli in entrata e cosi si può parlare di una vera e propria rivoluzione.

La certezza in casa rossonera è una: i pilastri della squadra non verranno ceduti per mantenere la colonna portante. Maignan resterà certamente a blindare la porta, Tonali a dare grinta al centrocampo e Leao a illuminare l’attacco. L’unico big che potrebbe partire, ma solo per una cifra irrinunciabile, è Theo Hernandez. Il resto della squadra invece, secondo la Gazzetta Dello Sport, sarebbe in discussione per colmare la distanza tra l’undici titolare e le riserve.

Anche De Ketelaere sul punto di addio

Tra i tanti giocatori che non si sono dimostrati all’altezza della squadra rossonera c’è sicuramente De Ketelaere. Il giovane talento belga, a discapito dell’importante cifra impiegata dal Milan per acquistarlo, è sembrato sempre un corpo estraneo alla rosa. La stagione dell’ex Bruges difatti è stata un vero e proprio flop: quaranta presenze collezionate tra campionato e coppe, ma zero goal segnati. Inizialmente i rossoneri volevano trattenere il giovane belga, anche per tutelare l’investimento, ma adesso la situazione è cambiata e davanti ad un’offerta equa potrebbe lasciare Milano.

Gli altri esuberi

Non solo De Ketelaere è pronto a salutare il Milan. Tatarusanu e Mirante non verranno rinnovati e come secondo portiere ci sarà Sportiello, che offre più garanzie come vice Maignan. Dest e Vranckx non verranno riscattati, visto il poco utilizzo che ne ha fatto Stefano Pioli. Adli, così come De Ketelaere, ha faticato molto e ha trovato meno spazio del belga e verrà inserito nella lista dei cedibili. Infine anche Rebic saluterà i rossoneri. Il croato ormai non rientra più nei piani di Pioli che non lo aveva neanche convocato per le ultime gare stagionali. L’attaccante ha richieste dalla Turchia e dall’Arabia Saudita e potrebbe partire per una cifra di circa quattro milioni di euro.