Doppio colpo dal Bologna: Moncada risolve due problemi

Moncada è pronto ad investire il bottino della cessione di Tonali. Due nomi sul piatto con il Bologna: un centrocampista e un ala che rimpiazza Messias.

L’addio di Sandro Tonali, volato in direzione Premier League, potrebbe aver sconvolto i piani della dirigenza rossonera. Ora i 70/75 milioni di euro derivanti dalla sua cessione dovranno essere investiti nel miglior modo possibile, cercando anche di ricucire i rapporti con la tifoseria che, per la seconda volta in stagione dopo Maldini, sono stati privati di un simbolo del milanismo puro. Le idee in società, però, non mancano di certo, soprattutto nella mente di Geoffrey Moncada.

Il ds rossonero, infatti, starebbe sondando diverse piste per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dal centrocampo, con Frattesi, Milinkovic-Savic e Reijnders in pole position, alla batteria di trequartisti che potrebbe essere rivoluzionata con l’arrivo di uno tra Pulisic, Chukwueze e Guler, fino ad arrivare all’attacco dove il nome più gettonato resta quello di Marcus Thuram. Ma delle nuove ipotesi per centrocampo e trequarti potrebbero arrivare proprio dalla Serie A, precisamente dal Bologna.

Asse Milan-Bologna, Moncada affonda due colpi: tentativo per Dominguez e Orsolini

L’ultimo profilo varato da Moncada e Furlani per sostituire Sandro Tonali sarebbe quello di Nico Dominguez, centrocampista classe ’98 del Bologna, accostato già diverse volte al club rossonero. Giocatore box to box, duttile e abituato a destreggiarsi nei dettami tattici del 4-2-3-1. Thiago Motta ha più volte affermato di considerarlo uno dei giocatori più funzionali tra quelli a sua disposizione, e in tal senso non vorrebbe perderlo in questa sessione di mercato estiva.

Per lui sembrava pronta l’asta a fine primavera, ma qualcosa sembrerebbe essere cambiato: Siviglia e Brighton avevano puntato gli occhi su di lui dall’estero, mentre dal campionato italiano Lazio e Fiorentina avrebbero chiesto informazioni. La richiesta iniziale del club felsineo (circa 20 milioni di euro) pare aver diretto gli interessi altrove. Almeno per ora, perché non è da escludere un possibile ritorno di fiamma o, addirittura, l’inserimento di altre società nella trattativa.

Le trattative tra Bologna e Milan, tuttavia, non si limitano al solo Dominguez. L’area sportiva rossonera avrebbe messo nel mirino anche Riccardo Orsolini, reduce da una stagione da sogno con la maglia rossoblù (34 partite, 11 gol e 4 assist), che intriga sia per caratteristiche tecniche che per economicità dell’operazione.

L’ala 26enne – in passato tra Juventus e Atalanta – potrebbe fare al caso di Stefano Pioli soprattutto in caso di partenza di Junior Messias, finito ormai ai margini del progetto. La valutazione del cartellino è di circa 15/20 milioni di euro, ma per lui ci sarebbe da evidenziare la concorrenza di Napoli e Fiorentina.