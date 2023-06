Calciomercato, l’agente dell’obiettivo rivela: “Il Milan fa sul serio!”

Si avvicina il periodo del calciomercato e anche il Milan si attiva per i primi colpi. Negli ultimi giorni l’oggetto del desiderio è l’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez. Non c’è il solo il Milan però sul calciatore e.a confermarlo ci sono le parole del suo agente Morris Pagniello.

Così si è espresso l’agente a TUDN:

“La verità è che l’Atletico, con un allenatore come il Cholo, potrebbe essere una delle migliori opzioni per lui. Posso dire che è uno dei club più interessati a volerlo, ci sono molti club che si stanno muovendo. In Italia l’Inter, il Napoli, il Milan e anche diversi club inglesi”.