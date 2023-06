Milan, Furlani al lavoro per il mercato in uscita: spunta una novità

La sessione di calciomercato estiva sta per iniziare e saranno mesi importantissimi per il Milan. Costruire la squadra per la prossima stagione dopo la separazione tra Cardinale e la coppia dirigenziale formata da Maldini e Massara non sarà facile.

L’ad Furlani e il capo dell’area scouting Moncada dovranno inoltre far fronte all’addio di Zlatan Ibrahimovic e la partenza di Brahim Diaz, calciatore che ha fatto ritorno al Real Madrid. I due potrebbero però non essere gli unici ad andarsene.

Mercato Milan, Origi e Rebic verso l’addio: la situazione

Divock Origi of AC Milan during the Serie A match between AC Milan and US Salernitana 1919 at Stadio San Siro, Milan, Italy on 13 March 2023. Photo by Giuseppe Maffia. Milan Stadio San Siro Milan Italy Copyright: xGiuseppexMaffiax SP24-578-150

Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, Divock Origi è destinato a lasciare i rossoneri e la possibilità che la prossima destinazione sia in Inghilterra o in Turchia c’è. Il futuro dell’ex attaccante del Chelsea verrà definito nel mese di luglio.

Il quotidiano ha inoltre riferito che Ante Rebic è pronto all’addio. Il Besiktas ha formulato un’offerta ufficiale ma non ha intenzione di pagare il cartellino da 4-5 milioni. La soluzione ideale sarebbe un prestito, ma i due club aspettano nuovi sviluppi di mercato.