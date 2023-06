Calciomercato Milan, il Lipsia ‘soffia’ un obiettivo in attacco: i dettagli

Calciomercato, Milan snobbato. Il Lipsia accelera per l’attaccante: pronti 40 milioni di euro per concludere l’affare.

Quest’estate, con ogni probabilità, si assisterà ad una vera e propria rivoluzione del reparto offensivo dei rossoneri. Gli unici certi di restare sono Giroud e Leao, che da soli non possono sostenere l’intero peso dell’attacco rossonero. Inoltre bisogna considerare un altro fattore importante: l’addio di Maldini e Massara ha favorito la promozione di Moncada, aiutato da Giorgio Furlani. Seppur minimamente, alcune cose pianificate dalla coppia che ha portato allo Scudetto dello scorso anno subiranno necessariamente un cambiamento da parte dei nuovi responsabili.

Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo: di chi si tratta

Uno dei profili sondati in passato da Maldini e Massara è stato Lois Openda, attaccante belga classe 2000, grande protagonista di questa stagione di Ligue 1 con il suo Lens. Ben 21 gol e 4 assist in 31 partite, che hanno contribuito al raggiungimento dello storico secondo posto in classifica del Lens.

Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com, nelle ultime ore il Lipsia avrebbe accelerato per Openda. I tedeschi hanno intenzione di portarlo a casa durante questa sessione di calciomercato, battendo la concorrenza del Milan. La richiesta del Lens è di 40 milioni di euro, il Lipsia si è spinto fino a 30 più 5 di bonus, ma la distanza tra le parti può essere colmata nei prossimi giorni.