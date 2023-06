Kamada al Milan verso la chiusura: la possibile data dell’ufficialità

Kamada al Milan: si va verso la chiusura, svelata la possibile data dell’ufficialità del giocatore giapponese al Milan.

Siamo quindi ai dettagli ed è questione di giorni per rendere ufficialmente Daichi Kamada un nuovo giocatore rossonero.

Kamada al Milan: nei prossimi giorni l’ufficialità

Daichi Kamada arriverà come parametro zero dall’Eintracht Francoforte al Milan, ed ecco che entro fine mese, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, verrà annunciato l’acquisto del giocatore nipponico.

Un colpo pensato ed avviato dal duo Maldini e Massara, finalizzato poi da Moncada e Furlani. Dunque si avvicina l’acquisto ufficiale di Kamada che sarà pronto a vestire la maglia del Milan e diventare un nuovo giocatore rossonero.

Il giocatore giapponese sarà quindi la prima certezza in questa finestra di mercato per il Milan, l’ultimo regalo di Maldini infatti sarà un ottimo rinforzo per la trequarti milanista, in attesa di vedere ciò che succederà per il mercato in uscita e in entrata.