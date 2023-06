Calciomercato Milan, cambiano i piani dopo l’addio di Maldini: nuovo attaccante in pole!

Dopo l’addio a sorpresa di Maldini, in casa Milan resta da programmare il futuro. L’ex dirigente rossonero aveva già lavorato ad alcuni colpi di mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma ora potrebbero esserci importanti novità.

In particolare, Maldini, aveva lavorato a lungo per portare Arnautovic in maglia Milan per sostituire Zlatan Ibrahimovic. La trattativa che avrebbe portato l’ex Inter a vestire i colori rossoneri era ormai definita e si attendeva solo l’ufficialità.

Il cambio di rotta societario, però, ha messo tutto in discussione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la nuova linea societari sarebbe in rottura con le precedenti idee e per questo motivo l’affare Arnautovic rischia di saltare.

Marcus Thuram

Milan, salta Arnautovic? Si pensa a Thuram

Il nuovo corso rossonero, però, ha già individuato il futuro attaccante del Milan. Si tratta di Marcus Thuram che lascerà il Borussia Moenchenglabdach a parametro zero. Sempre secondo calciomercato.com, Pioli sarà maggiormente coinvolto nelle scelte di mercato e Thuram rispecchia a pieno la tipologia di attaccante funzionale al tipo di gioco che vuole adottare il tecnico emiliano.

Su Thuram, però, c’è ampia concorrenza e la trattativa deve ancora entrare nel vivo; quello che sembra certo, però, è che il Milan farà di tutto per portare l’attaccante francese a Milanello.