Calciomercato, Messias lascia il Milan? Le ultime sul futuro

Junior Messias dopo due stagioni tra le fila del Milan potrebbe essere pronto a lasciare il club nella prossima finestra di calciomercato. Uomo in più nella stagione dello scudetto, meno prestante nel corso di questa annata nella quale ha comunque messo a segno 6 gol in 36 partite.

La fascia sinistra, occupata proprio dal brasiliano e Saelemaekers, è stata spesso indicata come la zona più debole della formazione di Stefano Pioli. Non è da escludere che in questa sessione di calciomercato potrebbe essere rinforzata.

Junior Messias Calciomercato

Messias in partenza

Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci quindi anche Junior Messias nella lista dei partenti, dopo l’addio di Maldini e Massara. L’ex Crotone è arrivato dalla formazione calabrese per circa 5,50 milioni di euro, attualmente il club rossonero potrebbe ottenere dalla sua cessione una cifra simile o leggermene più bassa.