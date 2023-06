Il Milan non molla Nelson, altra offerta per l’esterno!

Occhi puntati all’estero per il calciomercato in entrata del Milan. Tra i piani della società l’acquisto di un’ala destra, con due nomi già sondati in passato sul taccuino della dirigenza.

Mentre la fascia sinistra è ormai collaudata all’insegna della velocità e della fantasia, maggiori incognite avvolgono l’out di destra nella formazione rossonera.

Dopo il rinnovo di Leao, l’intento del Milan è cercare un esterno d’attacco all’altezza del portoghese. L’ipotetico nuovo innesto potrebbe prendere il posto di uno tra Messias e Saelemaekers. Plausibilmente uno tra il belga e l’ex Crotone lascerà Milano. In Via Aldo Rossi due sono i nomi più altisonanti.

Calciomercato Milan, non solo Nelson: nel mirino un giovane esterno

Nonostante il rinnovo in vista con l’Arsenal, il club rossonero non vuole mollare la pista che porta a Reiss Nelson. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Diavolo ha tentato il tutto per tutto presentando un’offerta al tavolo dei Gunners. Non è quindi detta l’ultima parola per un’affare ancora aperto

Altro profilo molto interessante in prospettiva è Samuel Chukwueze, in forza al Villareal ma tenuto sott’occhio da numerosi top club quali Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Aston Villa e West Ham.Da sottolineare come la trattativa per il nigeriano non prescinda dall’esito della questione Nelson.