Calciomercato Milan, prende sempre più quota la pista per il centrocampista olandese

Il Milan sta valutando un giocatore per rafforzare il centrocampo sia per allungare il reparto sia per la lunga assenza di Bennacer. Il nome nuovo arriva dall’Olanda

Uno dei nomi che sta prendendo piede è quello di Tijjani Reijnders, centrocampista classe 1998 in forza all’Az Alkmaar. Il giocatore è molto duttile e può rappresentare un vero e proprio jolly per Pioli, nella squadra olandese ha infatti ricoperto tutti ruoli del centrocampo, anche se il suo preferito rimane quello di centrocampista centrale. Nel corso dell’ultima stagione ha collezionato numeri importanti: 8 gol e 11 assist in 56 presenze.

Reijnders: un jolly per Pioli

Nello scacchiere di mister Pioli un giocatore del genere potrebbe essere molto importante, visto che spesso nella scorsa stagione ha intercambiato un centrocampo a due e un centrocampo a tre.

Con Reijnders si potrebbe continuare su questa linea, dato che ha giocato spesso anche da mediano. Non ci sono ancora trattative ufficiali, ma l’olandese potrebbe davvero fare al caso del Milan.