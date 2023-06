Calciomercato Milan, problema burocratico per Kamada: le ultime

Il Milan domani chiuderà definitivamente l’annata 2022/2023 per proiettarsi poi subito sulla prossima stagione. Maldini e Massara da tempo sono al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e far si che il Milan possa competere su tutti i fronti. Da alcuni giorni è stato confermato come Daichi Kamada sia vicinissimo al club rossonero, ma un intoppo potrebbe rallentare l’approdo del giapponese a Milano.

Intoppo burocratico per Kamada, il Milan resta sereno

Maldini Massara Kamada

Con un gran lavoro sotto traccia, Maldini e Massara sono riusciti a convincere Kamada ad accettare la causa del Milan, alla quale si dovrebbe unire nei prossimi giorni a parametro zero. I dirigenti rossoneri sono riusciti a superare la concorrenza di top club come Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

Il Milan ha un accordo con Kamada per un contratto dalla durata di 4 anni a 3 milioni netti annui, ma la firma potrebbe slittare. Difatti inizialmente l’arrivo di Kamada a Milano per la firma era previsto per la prossima settimana, ma c’è stato un intoppo.

Come riporta Calciomercato.com, c’è stato un intoppo burocratico legato agli agenti del centrocampista giapponese, e ciò potrebbe far slittare la firma. Difatti questo intoppo dovrebbe rallentare la trattativa – che però non è a rischio – posticipando la firma tra qualche settimana, quando Kamada tornerà dalle vacanze.