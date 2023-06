Calciomercato Milan, si avvicina il ritorno in Serie A? C’è l’annuncio

Il Milan dovrà agire per rinforzare il centrocampo, ma anche l’attacco. Sulla lista dei dirigenti ci sono diversi nomi, tra cui quelli di un ex giocatore della Serie A.

Il Milan è in una fase di rinnovamento dirigenziale, con la coppia Moncada-Furlani che ha preso il posto del tandem Maldini-Massara. I dirigenti rossoneri stanno lavorando per rinforzare la rosa, anche se al momento ci sono state diverse uscite ed il solo ingresso di Loftus-Cheek.

Dunque i dirigenti dovranno svolgere un gran lavoro per rinforzare entrambi i reparti. A tal proposito c’è l’interesse per un ex giocatore della Serie A, nonché anche avversario dei rossoneri nel passato recente.

Il Milan segue Icardi, intanto Wanda Nara lancia un messaggio ai rossoneri

I dirigenti del Milan sono al lavoro per mettere a disposizione di Pioli una rosa competitiva in vista della prossima stagione che ormai è alle porte. Oltre a dover agire per forza di cose sul reparto di centrocampo, i rossoneri dovranno inserire nell’organico anche in attacco.

Tra i giocatori seguiti c’è anche Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter ed attuale giocatore del PSG rientrante dal prestito al Galatasaray. La moglie/agente Wanda Nara ha dato segnali di apertura al ritorno in Italia, e ciò potrebbe aprire nuove ipotesi di mercato.

Di seguito le dichiarazioni di Wanda Nara a Gente su Icardi.

NOSTALGIA DELL’ITALIA – “Quando mi trovate un po’ stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e in Francia mi manca. Ora sono felice a Masterchef e di tutto ciò che mi sta succedendo, non mi pento di niente. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici”.

CASA A MILANO – “Torneremo in Italia. La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l’abbiamo ancora. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare. FUTURO – Come continuerà la nostra vita nel 2023? Credo che questa sia la domanda più difficile alla quale rispondere, perché ci organizziamo mese per mese”.

Dunque si potrebbe aprire uno spiraglio per il ritorno in Italia di Icardi, e con il solo Milan al momento sul giocatore non sarebbe difficile intuire quale potrebbe essere l’eventuale destinazione.