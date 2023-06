Calciomercato, accordo ad un passo con il giocatore dello Lazio: si tratta di un parametro zero

Il Milan ha trovato l’accordo con l’attaccante della Lazio, lascerà il club a parametro zero, ecco di chi si tratta.

Il club rossonero ha trovato un accordo con Luka Romero, l’attaccante della Lazio lascerà il suo club a fine Giugno, il Milan lavora per portarlo a Milano.

Milan: Luka Romero si avvicina

Luka Romero, classe 2004 ora alla Lazio, lascerà il club biancoceleste il prossimo 30 Giugno per poi liberarsi a parametro zero. Secondo Repubblica il Milan ha difatti trovato un accordo con il giovane attaccante argentino, per cui si tratta per un suo arrivo in maglia rossonera.

La strategia del Milan ora è chiara, si punta maggiormente su giovani talenti per ringiovanire l’età media della rosa e per permettere, magari, degli exploit importanti da parte di questi giocatori. Romero è stato utilizzato poco dalla Lazio, poche le presenze accumulate in questa stagione ed un solo gol messo a segno.

La strategia “Moneyball“, ad oggi, non sembra molto utilizzata da parte del club rossonero, ma solo alla fine dei giochi sapremo chi avrà avuto ragione.