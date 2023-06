Sorpresa Milan, il calciatore pronto a chiedere la cessione: svelato il motivo

Possibile partenza in vista? Il Milan è sicuramente uno dei club più nominati nelle fasi iniziali di questa sessione di mercato estiva: i rossoneri vogliono presentarsi rinnovati e rinforzati ai blocchi di partenza della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare quanto fatto quest’ultimo anno.

Tanti i nomi che ruotano attorno all’ambiente milanista e tante soprattutto le suggestioni in chiave possibili acquisti, tra tutti Kamada e Milinkovic-Savic. Occhio però a quello che potrebbe succedere per quanto riguarda il fronte delle cessioni: dopo Brahim Diaz, rientrato al Real Madrid, un altro calciatore potrebbe presto lasciare i rossoneri. Il suo nome è Alexis Saelemaekers.

Calciomercato Milan: Saelemaekers ai saluti?

Come riportato dal giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo, il calciatore belga si sarebbe recentemente lamentato riguardo lo scarso impiego riservatogli da Pioli durante il corso della stagione. L’ex Anderlecht potrebbe quindi optare per un eventuale cessione, addirittura in questa stessa sessione di calciomercato.

Le strade del Milan e del classe 1999 potrebbero presto separarsi? Seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane.