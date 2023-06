Di Marzio: “Non solo Tonali, sirene dall’estero per un altro big rossonero”

Sandro Tonali potrebbe non essere l’unico pezzo pregiato della rosa del Milan a dire addio in questa sessione di mercato.

In attesa di ulteriori sviluppi in merito alla cessione del centrocampista della Nazionale al Newcastle per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, filtrano voci sul presunto interessamento di un top club europeo per un altro big rossonero, anch’egli titolarissimo nell’undici di Stefano Pioli.

Atletico Madrid sulle tracce di Theo: la richiesta del Milan spaventa i colchoneros

Difatti, come svelato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio in diretta ai microfoni di “Calciomercato – L’originale”, l’Atletico Madrid sarebbe interessato all’acquisto di Theo Hernandez.

Per il terzino francese si tratterebbe di un nostalgico ritorno: quest’ultimo ha infatti militato nelle giovanili dei colchoneros tra il 2007 e il 2015, più una stagione tra le fila della loro seconda squadra, prima di approdare infine agli storici rivali del Real Madrid nel 2017 per 30 milioni di euro.

Ad ogni modo, secondo quanto riferito dal noto giornalista di Sky Sport, le chances che la trattativa possa decollare nei prossimi giorni sono quasi del tutto nulle: la richiesta del Milan per il suo n°19 è superiore agli 80 milioni di euro e il club spagnolo non sembra minimamente intenzionato ad avvicinarsi a tali cifre.