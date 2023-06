Milan-Thuram, tra cifre e fiducia: le ultime sull’affare

Arrivano segnali incoraggianti sulla trattativa che porterebbe Marcus Thuram al Milan. Il francese si libererà a parametro zero e si trova di fronte ad un bivio. La decisione, però, dovrebbe arrivare in tempi brevi e i rossoneri sono più in corsa che mai

Dopo la cessione di Tonali il Milan vira sul mercato in entrata. Tra le ipotesi più calde si sta per infiammare la pista che porta a Marcus Thuram.

Il francese è l’obiettivo principale per dare nuova linfa all’attacco rossonero. Il Diavolo non è l’unico pretendente per ingaggiare l’ormai ex Moenchengladbach, su cui è forte l’attenzione del Paris Saint Germain.

Milan, segnali incoraggianti da un obiettivo di mercato: cresce la fiducia

Nelle ultime ore alcuni segnali potrebbero avvicinare il figlio d’arte alla formazione meneghina. L’Equipe ha svelato un indizio che fa sognare i tifosi rossoneri.

Il quotidiano transalpino avrebbe annunciato il rifiuto definitivo di Thuram al Psg, club che aveva toccato i 7 milioni di ingaggio per l’attaccante. Inoltre, secondo RMC Sport, tale scelta sarebbe derivata da un suggerimento di Nagelsmann il quale, dopo il mancato approdo sulla panchina parigina, avrebbe consigliato al classe ’97 di scartare il trasferimento sotto la Torre Eiffel.

Il mancato gradimento verso il Psg potrebbe quindi far decollare la trattativa con il Milan, che potrebbe affondare il colpo nei prossimi giorni .