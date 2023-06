Calciomercato Milan, Thuram ad un passo: le ultime sul contratto

Arrivano importanti aggiornamenti di mercato sulla trattativa che porterebbe Marcus Thuram al Milan a parametro zero: in particolare, sono stati rivelati alcuni dettagli del possibile accordo.

L’interesse del Diavolo per l’attaccante francese continua ormai da parecchie settimane: per contrastare l’importante concorrenza (soprattutto economica) del Paris Saint-Germain, Moncada e Furlani, in accordo col tecnico Pioli, gli hanno proposto un ruolo centrale all’interno del progetto.

Thuram sempre più vicino al Milan: accelerata nelle prossime 48 ore

Infine, al bivio tra Parigi e Milano, Thuram avrebbe optato per l’opzione rossonera. A riportare la notizia è il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, che sul suo profilo Twitter ha riportato persino alcuni dettagli dell’eventuale acquisto.

Dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, il figlio di Lilian si accaserebbe al Milan firmando un accordo quinquennale a cifre piuttosto importanti, al livello dei calciatori più pagati della rosa. A tal proposito, è prevista un’accelerata già nelle prossime 48 ore per avvicinarsi il più possibile alla definitiva fumata bianca dell’affare.