Milan, intreccio con il Newcastle per Tonali: decisa la cifra dell’addio

Il Newcastle fa sul serio per Tonali, il Milan non lo dichiara incedibile ed è stato fissato il prezzo per l’addio.

Il club inglese è davvero interessato al centrocampista italiano e la volontà è quella di portare il talento rossonero in Inghilterra. Sul piatto ci sono offerte altissime per il Milan ed ora il club ha fissato il prezzo per un probabile addio di Sandro. La notizia, forse, farà storcere il naso ai tifosi del Milan e agli estimatori del centrocampista.

Newcastle in pressing su Tonali: le cifre

Da quanto possiamo evincere da queste settimane di calciomercato, per il Milan vige una strategia: nessun giocatore è incedibile e al giusto prezzo possono partire tutti.

Secondo Daniele Longo il Milan ha prima rifiutato in modo chiaro la prima offerta del club inglese, che si aggirava attorno ai 60 milioni di euro. Ha poi comunicato la cifra con la quale Tonali, secondo il Milan, potrebbe fare le valigie e partire. La cifra comunicata dal Milan è di 80 milioni di euro.

Dunque tra lo stupore generale dell’operato del Milan fino ad oggi i tifosi sperano, nel caso, in un no secco in qualsiasi posizione da parte del giocatore.