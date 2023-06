Ritorno di fiamma: Milan, nuovo difensore dalla Premier League

Stefano Pioli attende i primi rinforzi dal calciomercato dopo la cessione di Tonali. Dalla Premier League ritorno di fiamma per un obiettivo in difesa.

Moncada e Furlani mettono la sesta e accendono definitivamente il mercato del Milan. Due colpi in rapida successione (Loftus-Cheek e Sportiello) che si vanno ad aggiungere all’affare quasi definito di Daichi Kamada, promesso sposo rossonero che attende soltanto gli ultimi dettagli per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del club di Via Aldo Rossi.

L’area sportiva rossonera sta lavorando incessantemente per rinforzare una rosa che necessita di alcuni cambiamenti sostanziali, soprattutto nei reparti avanzati: a centrocampo non basterà il solo rinforzo di Loftus-Cheek dal Chelsea per sopperire alla partenza di Sandro Tonali, mentre per gli esterni d’attacco e il ruolo di centravanti erano già previsti alcuni innesti che potessero alzare il livello complessivo della rosa.

In difesa, invece, con la conferma del blocco composto da Tomori, Thiaw, Kjaer e Kalulu è difficile da ipotizzare un acquisto, anche se negli ultimi giorni starebbe riprendendo quota un’idea risalente allo scorso mercato estivo.

Tanganga-Milan, ritorno di fiamma: dal Tottenham spunta anche Lo Celso

Si tratta di Japhet Tanganga, difensore centrale (all’occorrenza anche terzino destro) classe ’99 di proprietà del Tottenham, che nei mesi scorsi è stato più volte accostato al club rossonero prima dell’acquisto di Thiaw dallo Schalke 04. Ai tempi l’affare non riuscì ad andare in porto soprattutto a causa delle richieste degli Spurs, ritenute troppo elevate dal Milan, di circa 20 milioni di euro. Cifre che, se comparate alle prestazioni stagionali del giocatore, sarebbero state un controsenso.

Il giocatore, però, ultimamente sarebbe finito nuovamente nei radar della dirigenza. Il Tottenham è maggiormente propenso ad avviare dei dialoghi per cederlo a titolo definitivo e, stando a quanto riferito dal portale Fichajes.net, potrebbe nascere una nuova trattativa tra i due club. La valutazione attuale del giocatore, considerate le sue sole 7 presenze stagionali, si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Nell’affare potrebbe rientrare anche Giovanni Lo Celso, centrocampista classe ’96 di rientro dal prestito annuale al Villarreal, che non rientra più nei piani del club inglese e sarebbe finito ai margini del progetto. Gli Spurs vorrebbero cercare di monetizzare quanto più possibile dalla cessione del centrocampista argentino valutato circa 15/20 milioni di euro. Nella sua ultima stagione in Spagna, dove ha espresso il miglior calcio tra Betis e Villarreal, ha collezionato 29 presenze complessive, 2 gol e 3 assist con la maglia del sottomarino giallo.